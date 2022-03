மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில், கொலை சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளது: போக்குவரத்து விதிமுறைகளை பின்பற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு பரிசு + "||" + In Chennai, the number of murders has come down: rewards for motorists who follow traffic rules

சென்னையில், கொலை சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளது: போக்குவரத்து விதிமுறைகளை பின்பற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு பரிசு