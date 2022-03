மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுறிச்சி பகுதியில் பாலம் திறக்கப்பட்டது + "||" + The bridge was opened in the Kanyakurichi area

