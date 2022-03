மாவட்ட செய்திகள்

அரசு உண்டு உறைவிட பள்ளியில் உணவு சாப்பிட்ட 10 மாணவிகளுக்கு மயக்கம் + "||" + Vomiting and dizziness in 10 students who ate food

அரசு உண்டு உறைவிட பள்ளியில் உணவு சாப்பிட்ட 10 மாணவிகளுக்கு மயக்கம்