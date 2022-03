மாவட்ட செய்திகள்

சிறுவர்கள் அச்சமின்றி கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள முன்வர வேண்டும்கலெக்டர் ஸ்ரீதர் + "||" + Boys should come forward to be vaccinated against corona without fear

சிறுவர்கள் அச்சமின்றி கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள முன்வர வேண்டும்கலெக்டர் ஸ்ரீதர்