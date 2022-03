மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் நகை திருட முயன்ற 7 பேர் கைது + "||" + 7 arrested for trying to steal jewelery at temple Kumbabhishekam

கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் நகை திருட முயன்ற 7 பேர் கைது