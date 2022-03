மாவட்ட செய்திகள்

கல்லட்டி மலைப்பாதையில் 50 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்தது 7 மாணவர்கள் படுகாயம் + "||" + 7 students injured as car overturns in 50 feet abyss on Kallatti hill

கல்லட்டி மலைப்பாதையில் 50 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்தது 7 மாணவர்கள் படுகாயம்