மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + A consultative meeting was held under the chairmanship of the Collector on the preparations for the Ooty Mariamman Temple Festival

ஊட்டி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் தலைமையில் நடந்தது