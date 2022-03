மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் ஒவ்வொரு வருவாய் கிராமத்திற்கும் அரசு மாதிரி பள்ளி-மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் + "||" + In Karnataka For each revenue village Government model school will be started

கர்நாடகத்தில் ஒவ்வொரு வருவாய் கிராமத்திற்கும் அரசு மாதிரி பள்ளி-மந்திரி பி.சி.நாகேஸ்