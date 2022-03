மாவட்ட செய்திகள்

கலப்பு உரம் விற்பனையை தடுக்கக்கோரி விவசாயிகள் நூதன ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Innovative demonstration by farmers demanding to stop the sale of mixed fertilizers

கலப்பு உரம் விற்பனையை தடுக்கக்கோரி விவசாயிகள் நூதன ஆர்ப்பாட்டம்