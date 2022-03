மாவட்ட செய்திகள்

மீனவர் தொழிலாளர் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக்குழு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Demonstration on behalf of the Coordinating Committee of Fishermen's Unions

மீனவர் தொழிலாளர் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக்குழு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்