பங்குனி உத்திர திருவிழாவையொட்டி மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு பால்குடம், காவடி எடுத்து வந்து பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர் + "||" + Dairy for Subramania Swamy, Devotees come with Kavadi and darshan

