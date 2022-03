மாவட்ட செய்திகள்

பகல் நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு சரியாக மின்சாரம் வழங்கப்படுவது இல்லை-காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டு + "||" + For farmers during the day Not supplying electricity properly

பகல் நேரத்தில் விவசாயிகளுக்கு சரியாக மின்சாரம் வழங்கப்படுவது இல்லை-காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டு