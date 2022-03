மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.33 லட்சத்தில் 4 புதிய டயாலிசிஸ் எந்திரங்கள் + "||" + 4 new dialysis machines at a cost of Rs. 33 lakhs

ரூ.33 லட்சத்தில் 4 புதிய டயாலிசிஸ் எந்திரங்கள்