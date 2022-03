மாவட்ட செய்திகள்

சேலம்-சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையை கூடுதல் விரிவாக்கம் செய்து உளுந்தூர்பேட்டை சாலையுடன் இணைக்க வேண்டும் + "||" + Further widening is required to connect Ulundurpet with the road

