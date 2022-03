மாவட்ட செய்திகள்

சட்டம்-ஒழுங்கு பாதிக்காத வகையில் 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்க வேண்டும் + "||" + 24 hour monitoring should be done in a manner that does not affect law and order

சட்டம்-ஒழுங்கு பாதிக்காத வகையில் 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்க வேண்டும்