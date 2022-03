மாவட்ட செய்திகள்

உத்தனப்பள்ளி அருகேகல்லூரி பஸ் மீது முறிந்து விழுந்த ஆலமரம் + "||" + The fallen tree on the bus

உத்தனப்பள்ளி அருகேகல்லூரி பஸ் மீது முறிந்து விழுந்த ஆலமரம்