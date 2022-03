மாவட்ட செய்திகள்

6 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சிமெண்டு ஆலைக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + 6 tons of plastic waste sent to the cement plant

6 டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் சிமெண்டு ஆலைக்கு அனுப்பி வைப்பு