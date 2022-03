மாவட்ட செய்திகள்

ஹிஜாப் விஷயத்தில் கோர்ட்டு தீர்ப்பை எதிர்க்க கூடாது; எதிர்க்கட்சி தலைவர் சித்தராமையா அறிவுரை + "||" + Do not oppose the court ruling in the hijab case

ஹிஜாப் விஷயத்தில் கோர்ட்டு தீர்ப்பை எதிர்க்க கூடாது; எதிர்க்கட்சி தலைவர் சித்தராமையா அறிவுரை