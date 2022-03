மாவட்ட செய்திகள்

பகவத் கீதை மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேட பா.ஜனதா முயற்சிக்கிறது; டி.கே. சிவக்குமார் குற்றச்சாட்டு + "||" + The BJP is trying to gain political advantage through the Bhagavad Gita

பகவத் கீதை மூலம் அரசியல் ஆதாயம் தேட பா.ஜனதா முயற்சிக்கிறது; டி.கே. சிவக்குமார் குற்றச்சாட்டு