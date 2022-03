மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்களில் அறங்காவலர் குழுவில் அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களை இணைக்க கூடாது + "||" + Those belonging to political parties should not be included in the board of trustees in temples

