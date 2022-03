மாவட்ட செய்திகள்

போக்குவரத்து பணிமனையில் நிறுத்தி இருந்த அரசு பஸ் தானாக நகர்ந்து சுற்றுச்சுவரில் மோதியது + "||" + The government bus which was parked at the transport workshop moved automatically and collided with the perimeter wall

