மது விற்றவரை பிடிக்க விரட்டி சென்றபோதுமோட்டார்சைக்கிளில் இருந்து கீழே விழுந்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் படுகாயம்;நம்பியூர் அருகே பரபரப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

மது விற்றவரை பிடிக்க விரட்டி சென்றபோதுமோட்டார்சைக்கிளில் இருந்து கீழே விழுந்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் படுகாயம்;நம்பியூர் அருகே பரபரப்பு + "||" + police sub-inspector injured who felt from the motorcycle

மது விற்றவரை பிடிக்க விரட்டி சென்றபோதுமோட்டார்சைக்கிளில் இருந்து கீழே விழுந்த போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் படுகாயம்;நம்பியூர் அருகே பரபரப்பு