மாவட்ட செய்திகள்

பழங்குடியினர் சாதி சான்றிதழ் கேட்டு குடு, குடுப்பை அடித்தவாறு வந்து மனு + "||" + The tribesmen came and petitioned for caste certificates

பழங்குடியினர் சாதி சான்றிதழ் கேட்டு குடு, குடுப்பை அடித்தவாறு வந்து மனு