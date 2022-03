மாவட்ட செய்திகள்

திருத்தணி நகராட்சி சாலைகளில் பழுதடைந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை சீரமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Intensity of work on repairing faulty surveillance cameras on Thiruttanimunicipal roads

திருத்தணி நகராட்சி சாலைகளில் பழுதடைந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை சீரமைக்கும் பணி தீவிரம்