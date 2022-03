மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே உண்ணாவிரதம் இருந்த முதியவர் பலி + "||" + An elderly man who was fasting near the Collectors Office was killed

கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே உண்ணாவிரதம் இருந்த முதியவர் பலி