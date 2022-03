மாவட்ட செய்திகள்

வல்லுனர்குழு பரிந்துரைப்படி குடகனாற்றில் கட்டப்பட்ட தடுப்புச்சுவரை அகற்ற வேண்டும் கலெக்டரிடம், பா.ம.க. மாநில பொருளாளர் மனு + "||" + As recommended by the panel of experts The retaining wall built into the gutter should be removed To the Collector P M K State Treasurer Petition

