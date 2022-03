மாவட்ட செய்திகள்

The demolition of houses should be postponed

குடியாத்தம் கவுண்டன்ய மகாநதியில்வீடுகளை இடிப்பதை தள்ளி வைக்க வேண்டும். குறைதீர்வு நாள் கூட்டத்தில் மாணவ- மாணவிகள் மனு