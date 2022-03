மாவட்ட செய்திகள்

ஓராண்டாக ஆசிரியர் நியமிக்காததால் பள்ளிக்கு பூட்டு போட்டு மாணவர்களுடன் பெற்றோர் போராட்டம் குஜிலியம்பாறை அருகே பரபரப்பு + "||" + Parents struggle with students to lock up school for not appointing a teacher for a year Excitement near Kujiliamparai

ஓராண்டாக ஆசிரியர் நியமிக்காததால் பள்ளிக்கு பூட்டு போட்டு மாணவர்களுடன் பெற்றோர் போராட்டம் குஜிலியம்பாறை அருகே பரபரப்பு