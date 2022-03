மாவட்ட செய்திகள்

தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு மின்சார ரெயிலில் செல்ல கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது நியாயமா?-மாநில அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Is it fair to impose restrictions on electric trains for those who are not vaccinated

தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கு மின்சார ரெயிலில் செல்ல கட்டுப்பாடுகள் விதிப்பது நியாயமா?-மாநில அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு கேள்வி