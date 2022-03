மாவட்ட செய்திகள்

மக்காச்சோள பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை மூலம் மகசூலை அதிகரிக்கலாம் + "||" + Yield can be increased by integrated pest management in maize crop

மக்காச்சோள பயிரில் ஒருங்கிணைந்த பூச்சி மேலாண்மை மூலம் மகசூலை அதிகரிக்கலாம்