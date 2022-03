மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பஸ்கண்ணாடியை உடைத்த 3 பேருக்கு தலா ஒரு ஆண்டு சிறை தண்டனை + "||" + One year imprisonment for 3 persons each

