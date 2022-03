மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில்அதிக வனப்பரப்பு நிறைந்த 2-வது மாவட்டம் குமரிகலெக்டர் அரவிந்த் தகவல் + "||" + Kumari is the 2nd most forested district

