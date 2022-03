மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டல் தொழில் தொடங்க சென்னையில் இடம் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.80 லட்சம் மோசடி + "||" + Rs 80 lakh fraudulently claiming to buy a place in Chennai to start a hotel business

ஓட்டல் தொழில் தொடங்க சென்னையில் இடம் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ.80 லட்சம் மோசடி