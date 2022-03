மாவட்ட செய்திகள்

வனப்பகுதியில் தீ பரவாமல் தடுக்க மசினகுடியில் தற்காலிக தீயணைப்பு நிலையம் திறப்பு + "||" + Opening of a temporary fire station at Machinagudi to prevent the spread of fire in the forest

வனப்பகுதியில் தீ பரவாமல் தடுக்க மசினகுடியில் தற்காலிக தீயணைப்பு நிலையம் திறப்பு