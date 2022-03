மாவட்ட செய்திகள்

அங்கன்வாடி மையங்களில் சத்தான உணவுகள் வழங்கப்படுவதால் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக உள்ளனர். வேலூர் கலெக்டர் பேச்சு + "||" + Children are healthy because they are provided with nutritious foods

