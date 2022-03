மாவட்ட செய்திகள்

தியாகதுருகம் அருகே 2 ஆண்டுகளாககிராம சேவை மைய கட்டிடத்தில் இயங்கும் அரசு தொடக்கப்பள்ளிபோதிய வசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் அவதி + "||" + For 2 years near Sacrifice Government Primary School functioning in the Grama Seva Center building Students suffer due to lack of adequate facilities

தியாகதுருகம் அருகே 2 ஆண்டுகளாககிராம சேவை மைய கட்டிடத்தில் இயங்கும் அரசு தொடக்கப்பள்ளிபோதிய வசதி இல்லாததால் மாணவர்கள் அவதி