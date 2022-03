மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மைக்கும், அன்றாடத்தேவைகளுக்கும் நீரினை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும். கலெக்டர் பாஸ்கர பாண்டியன் பேச்சு + "||" + Water should be used sparingly

