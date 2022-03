மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்தடி நீர்தான் மனித வாழ்வின் அடிப்படை நீர் ஆதாரம் + "||" + Groundwater is the basic source of water for human life

நிலத்தடி நீர்தான் மனித வாழ்வின் அடிப்படை நீர் ஆதாரம்