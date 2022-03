மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளத்தை சீரமைக்க வேண்டும் + "||" + The ditch on the road needs to be rehabilitated

சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளத்தை சீரமைக்க வேண்டும்