மாவட்ட செய்திகள்

அச்சக அதிபரிடம் ரூ.17 லட்சம் ஏமாற்றியதாக 4 பேர் மீது வழக்கு + "||" + a case has been registered against 4 persons for defrauding the printing press of 17 lakh rupees

அச்சக அதிபரிடம் ரூ.17 லட்சம் ஏமாற்றியதாக 4 பேர் மீது வழக்கு