மாவட்ட செய்திகள்

செங்கோட்டையில்நகர நுழைவு வாயில் கட்டிடத்தை இடிக்கக்கூடாதுஅனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Do not demolish the building at the city entrance

செங்கோட்டையில்நகர நுழைவு வாயில் கட்டிடத்தை இடிக்கக்கூடாதுஅனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தில் தீர்மானம்