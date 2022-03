மாவட்ட செய்திகள்

அவதூறு பரப்பி வரும்அ தி மு க கவுன்சிலர் மீது வழக்கு தொடருவேன்கள்ளக்குறிச்சி நகரசபை தலைவர் பேட்டி + "||" + The slander will spread I will sue the Chief Councilor Interview with Kallakurichi Municipal Council Chairman

அவதூறு பரப்பி வரும்அ தி மு க கவுன்சிலர் மீது வழக்கு தொடருவேன்கள்ளக்குறிச்சி நகரசபை தலைவர் பேட்டி