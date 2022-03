மாவட்ட செய்திகள்

நெகமத்தில் அரசு ஆதார விலை திட்டத்தின் கீழ் 1000 மூட்டை கொப்பரை கொள்முதல் + "||" + Purchase of 1000 bundles of copra under Government Resource Price Scheme at Negamam

