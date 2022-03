மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் காத்திருக்கும் போராட்டம் + "||" + The struggle that awaits the peasants in the governors office

கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் காத்திருக்கும் போராட்டம்