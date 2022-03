மாவட்ட செய்திகள்

மோசமான சட்டம்-ஒழுங்கு சூழ்நிலையால் ‘ஓலா’, ‘டாடா’ நிறுவனங்கள் தமிழகம் சென்றுவிட்டன; சட்டசபையில் சித்தராமையா பேச்சு + "||" + Ola and Tata companies have gone to Tamil Nadu

மோசமான சட்டம்-ஒழுங்கு சூழ்நிலையால் ‘ஓலா’, ‘டாடா’ நிறுவனங்கள் தமிழகம் சென்றுவிட்டன; சட்டசபையில் சித்தராமையா பேச்சு