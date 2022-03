மாவட்ட செய்திகள்

பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் போலீசார் தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை; மந்திரி அரக ஞானேந்திரா எச்சரிக்கை + "||" + Action even if the police make the mistake of engaging in security work

பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் போலீசார் தவறு செய்தாலும் நடவடிக்கை; மந்திரி அரக ஞானேந்திரா எச்சரிக்கை