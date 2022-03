மாவட்ட செய்திகள்

ஊட்டி நகராட்சி மார்க்கெட்டில் வாடகை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும் ஆணையாளர் உறுதி + "||" + The Commissioner assured that the rental issue in the Ooty Municipal Market would be resolved

ஊட்டி நகராட்சி மார்க்கெட்டில் வாடகை பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும் ஆணையாளர் உறுதி