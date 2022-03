மாவட்ட செய்திகள்

ரெயில்வே மேம்பாலம் அமைக்க எதிர்ப்பு; சமாதான பேச்சுவார்த்தை கூட்டத்தில் கூச்சல், குழப்பம் + "||" + Opposition to the construction of a railway flyover; Shout out to the peace negotiating crowd

ரெயில்வே மேம்பாலம் அமைக்க எதிர்ப்பு; சமாதான பேச்சுவார்த்தை கூட்டத்தில் கூச்சல், குழப்பம்