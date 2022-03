மாவட்ட செய்திகள்

கட்டணம் செலுத்தாத மாணவர்களை தேர்வு எழுத அனுமதி மறுத்தால் நடவடிக்கை; தனியார் பள்ளிகளுக்கு மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் எச்சரிக்கை + "||" + Action if students who do not pay the fee are denied permission to write the exam

கட்டணம் செலுத்தாத மாணவர்களை தேர்வு எழுத அனுமதி மறுத்தால் நடவடிக்கை; தனியார் பள்ளிகளுக்கு மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் எச்சரிக்கை