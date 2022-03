மாவட்ட செய்திகள்

மின்சார கேபிள் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீக்குளிக்க முயன்ற குடும்பத்தினர் 7 பேர் கைது + "||" + Seven members of a family have been arrested for trying to set fire to a power cable

மின்சார கேபிள் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீக்குளிக்க முயன்ற குடும்பத்தினர் 7 பேர் கைது